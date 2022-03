Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour les deux prochaines recrues de Xavi !

Publié le 10 mars 2022 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta seraient de plus en plus proche du FC Barcelone. D'une part, le Danois aurait choisi de rejoindre le Barça. D'autre part, l'ancien de l'OM aurait une proposition de Xavi entre les mains.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta vont changer de club librement et gratuitement s'ils ne prolongent pas d'ici-là. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait plus que jamais en embuscade pour boucler deux coups XXL à 0€, après avoir réussi cet exploit avec Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. Et selon la presse italienne, le Barça de Xavi serait déjà en très bonne voie sur les dossiers Christensen et Azpilicueta.

Cesar Azpilicueta parti pour suivre Andreas Christensen au Barça ?