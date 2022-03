Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo réclame une décision radicale pour Neymar !

Publié le 11 mars 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Visiblement remonté contre l’ensemble de l’effectif et de la direction du PSG suite à l’élimination contre le Real Madrid, Daniel Riolo a notamment demandé le renvoi de Neymar au plus vite.

Malgré sa victoire au match aller le 15 février dernier (1-0), le PSG a sombré mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse du Real Madrid (3-1), et connaît donc une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. La goutte de trop pour Daniel Riolo, et le chroniqueur de RMC Sport était particulièrement furieux de la prestation du PSG après la rencontre, taclant notamment Marco Verratti ainsi que Neymar dont il réclame le renvoi simple et définitif.

« Il faut qu’il soit viré sur le champ »