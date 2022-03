Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Leonardo… Une tête va tomber au PSG !

Publié le 11 mars 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont considérablement pu chambouler l’effectif du PSG cet été, l’échec sportif que cette saison a été pourrait coûter la place d’un des deux hommes forts et particulièrement celle du directeur sportif.

À l’occasion du dernier mercato estival, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont notamment profité de grosses opportunités sur le marché des agents libres afin de considérablement renforcé l’effectif du PSG. De ce fait, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi sont arrivés au PSG sans que le club de la capitale ait besoin de formuler d’indemnités de transferts. Cependant, les résultats sportifs ne suivent pas cette saison et en mars, le PSG a déjà été éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions. Un bilan très pauvre du point de vue de Doha. Au Qatar, on penserait à faire tomber des têtes.

Leonardo en grand danger, Al-Khelaïfi pas menacé ?