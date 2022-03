Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bernardoni est prévenu pour son avenir !

Publié le 11 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Paul Bernadoni, Saïd Chabane, président d'Angers, ne cache pas qu'un départ en fin de saison est envisagé.

Titulaire lors de la première partie de saison avec Angers, Paul Bernardoni a finalement perdu sa place de titulaire après être tombé malade. En quête d'un gardien de but, l'ASSE a profité de la situation pour obtenir le prêt de l'ancien Nîmois sans option d'achat. En fin de saison, Paul Bernardoni devrait donc retourner au SCO où son avenir n'est toutefois pas garanti comme l'assure Saïd Chabane.

Angers ouvre la porte à Bernardoni