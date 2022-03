Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo réclame une révolution à Paris !

Publié le 11 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Au lendemain de l'élimination du PSG contre le Real Madrid, Daniel Riolo attend de grands changements à Paris pour relancer le projet.

Comme trop souvent ces dernières saisons, le PSG a connu une terrible désillusion sur le plan européen. Très bien parti face au Real Madrid, le club parisien a tout gâché dans les 30 dernières minutes, permettant au Real Madrid d'inverser la tendance pour finalement se hisser en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour changer la donne, Daniel Riolo réclame une révolution du projet QSI.

«Sans une révolution interne, le PSG est un club mort!»