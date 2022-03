Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaît déjà la réponse pour Haaland ?

Publié le 15 mars 2022 à 23h45 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir à l'issue de la saison, le PSG songerait à Erling Haaland. Cependant, d'autres clubs européens suivraient également la situation du Norvégien de près. La formation parisienne serait d'ailleurs en assez mauvaise posture par rapport à ses concurrents.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien voir Kylian Mbappé faire ses valises. Alors que son contrat arrive à expiration à l’issue de la saison, l’international tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com a pu vous le révéler en janvier dernier. De ce fait, Leonardo serait à l’affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts pour trouver le successeur idéal de Kylian Mbappé. Ainsi, en août dernier, le10sport.com vous annonçait en exclusivité qu’Erling Haaland était l’une des priorités du PSG. Cependant, Leonardo se retrouverait en mauvaise posture pour le Norvégien.

Manchester City et le Real Madrid sont les mieux placés pour Haaland