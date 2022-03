Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces révélations sur l’intérêt de Pérez pour Tchouaméni !

Publié le 15 mars 2022 à 20h10 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Aurélien Tchouaméni depuis quelque temps, le Real Madrid ne serait pas revenu à la charge auprès de l’entourage de l’AS Monaco depuis le mois de septembre dernier.

Dans le cadre du prochain mercato estival, les priorités du Real Madrid semblent d’ores et déjà être claires. Hormis Kylian Mbappé, qui serait le dossier qui primerait sur tout le reste, le président Florentino Pérez serait emballé par l’idée de faire une double opération dans laquelle le très demandé Erling Braut Haaland viendrait rejoindre l’attaquant du PSG à la Casa Blanca . Cependant, les dossiers sur lesquels le comité de direction du Real Madrid travailleraient ne se limiteraient pas aux feuilletons Mbappé et Haaland. En effet, en Ligue 1, Florentino Pérez en pincerait pour une pépite.

Des discussions l’été dernier pour Tchouaméni, mais…