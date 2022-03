Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante du Barça sur le feuilleton Haaland !

Publié le 15 mars 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG compte miser en priorité sur Erling Haaland, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec plusieurs écuries européennes, et notamment le FC Barcelone. Mais heureusement pour le PSG, le Barça part avec un gros désavantage sur ce dossier d'après Eduard Romeu, vice-président économique du club blaugrana.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé partira librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et le club de la capitale peut craindre le pire, puisque son numéro 7 se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec Florentino Pérez pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Mais heureusement pour le PSG, le champion du monde français n'a pas encore scellé définitivement son avenir. En effet, selon nos informations de ce lundi, Kylian Mbappé veut encore écouter les arguments du PSG et du Real Madrid avant de trancher définitivement en faveur d'un départ ou d'une prolongation. En attendant, Leonardo se prépare à tous les scénarios, et ce, pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Kylian Mbappé. D'après Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a choisi ses deux cibles préférentielles pour combler le vide que pourrait laisser le natif de Bondy la saison prochaine : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et concernant le buteur du Borussia Dortmund, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence, notamment à celle du FC Barcelone. Toutefois, le Barça ne se battrait pas vraiment à armes égales sur ce dossier, comme l'a regretté Eduard Romeu, vice-président économique du club blaugrana.

«Il y aura quatre ou cinq équipes qui auront un avantage»