Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait tapis pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 mars 2022 à 18h45 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous a affirmé le 14 mars que Kylian Mbappé comptait étudier les offres du PSG et du Real Madrid, le club merengue aurait pris la décision de dérouler le tapis rouge à Mbappé et d’accueillir le Français comme un roi à Madrid pour les cinq prochaines saisons.

Et si le PSG parvenait à finalement prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Kylian Mbappé ? le10sport.com vous a révélé le 14 mars que la volonté première de l’attaquant du Paris Saint-Germain était de profiter des prochaines semaines afin de bien étudier les différentes propositions du PSG et du Real Madrid à propos du contrat dont il disposera la saison prochaine, où qu’il soit. Du côté du Real Madrid, le contrat en question serait prêt et ce, depuis quelque temps.

Le Real Madrid proposerait une offre légendaire au Real Madrid !