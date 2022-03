Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup légendaire à 350M€ est en préparation pour Haaland !

Publié le 15 mars 2022 à 21h15 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG songe à Erling Haaland. Cependant, le club de la capitale va devoir faire face à une concurrence XXL, en particulier celle du Real Madrid. Les Merengue seraient en train de monter une opération colossale pour s'attacher les services du Norvégien.

Alors que le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé cet été, Leonardo serait à la recherche du successeur de l’international tricolore. De ce fait, le directeur sportif explorerait de nombreuses pistes depuis plusieurs mois. D’ailleurs, en août dernier, le10sport.com vous annonçait en exclusivité qu’Erling Haaland était l’une des priorités du PSG pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Cependant, le pensionnaire de Ligue 1 va devoir faire face à la concurrence du Real Madrid. Les Merengue seraient en train de se préparer à une opération astronomique pour le Norvégien.

Le Real Madrid ne compte pas laisser passer sa chance pour Haaland