Mercato - PSG Le départ de Mbappé ne fait plus aucun doute !

Publié le 15 mars 2022 à 17h45 par B.C.

Alors que le PSG garde un mince espoir de prolonger Kylian Mbappé, en Espagne, l’arrivée du champion du monde à Madrid ne fait plus aucun doute.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé s’apprête à prendre une décision capitale pour la suite de sa carrière. Alors que le PSG poursuit les discussions avec son attaquant pour le convaincre d’apposer sa signature sur un nouveau bail, le Real Madrid possède déjà un accord moral dans ce dossier, lui permettant d’apparaître comme le grand favori. Néanmoins, contrairement à ce qu’a pu indiquer Marca dernièrement, Kylian Mbappé n’a encore rien signé avec l’écurie merengue comme vous l’a révélé le10sport.com. Une tendance confirmée par RMC et Foot Mercato , mais en Espagne, on n’affiche aucun doute concernant l’avenir du champion du monde tricolore.

« Mbappé, c’est plus que fait »