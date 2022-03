Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le transfert d'Haaland !

Publié le 15 mars 2022 à 15h15 par A.M.

Suivi par de nombreux grands clubs européens, Erling Haaland est notamment dans le viseur du Real Madrid qui pourrait boucler l'opération dans les prochaines heures.

Bien que le feuilleton Mbappé soit au cœur de l'actualité compte tenu de sa situation contractuelle avec le PSG, Erling Haaland va également grandement faire parler de lui dans les prochaines semaines. Et pour cause, l'attaquant du Borussia Dortmund, dont le contrat s'achève en juin 2024, est également très convoité et son départ en fin de saison ne fait plus de doute. La seule interrogation concerne sa future destination. Mais le mystère devrait très prochainement être levé.

Le Real et Dortmund veulent boucler le transfert d'Haaland cette semaine

En effet, selon les informations du journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon, Florentino Pérez, président du Real Madrid, ainsi que Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia Dortmund, vont se rencontrer cette semaine afin de boucler l'opération Haaland qui pourrait avoisiner les 75M€. Il faut dire que le club de la Ruhr souhaite très rapidement mettre fin à ce feuilleton afin de se concentrer sur la succession du Norvégien et donc le recrutement de Karim Adeyemi, l'attaquant de Salzbourg. Autrement dit, l'avenir d'Erling Haaland pourrait bien être scellé dans les prochaines heures.