Mercato - PSG : Le PSG a encore une chance dans le dossier Haaland !

Publié le 15 mars 2022 à 12h45 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait lâcher l’affaire dans le dossier Haaland en raison du manque d’argent. De quoi profiter au Paris Saint-Germain ?

Qu’en sera-t-il de l’avenir d’Erling Haaland ? L’attaquant norvégien souhaiterait quitter le Borussia Dortmund à la fin de saison mais il doit encore choisir dans quel club s’écrira la suite de sa carrière. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Le FC Barcelone aurait aussi manifesté son intérêt, mais financièrement, l’affaire semble se compliquer…

L’argent, la faiblesse du Barça