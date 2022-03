Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Zahavi pourrait envoyer Lewandowski à Paris !

Publié le 15 mars 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 15 mars 2022 à 19h42

Si Kylian Mbappé venait à partir cet été, le PSG envisagerait de recruter Robert Lewandowski. Mais alors que le Bayern Munich ne compterait pas se laisser faire, le club de la capitale pourrait bénéficier de l'aide de Pini Zahavi, agent du Polonais, pour s'attacher les services de l'attaquant de 33 ans.

Le PSG pourrait bien perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, un terrain d'entente est loin d'être trouvé pour une prolongation. Cependant, malgré son accord de principe trouvé avec le Real Madrid, l’attaquant de 23 ans veut encore écouter le PSG avant de prendre une décision définitive concernant son avenir comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, Leonardo ne voudrait pas être pris au dépourvu et explorerait donc de nombreuses pistes depuis plusieurs mois, à la recherche du successeur idéal pour Kylian Mbappé. Ainsi, le10sport.com vous annonçait en août dernier que Robert Lewandowski figurait parmi les priorités du directeur sportif parisien. D’ailleurs, le PSG pourrait bien se retrouver en assez bonne posture dans le dossier.

Lewandowski s’agace de plus en plus de l’attitude du Bayern Munich à son égard

Selon les informations de SPORT1 , Robert Lewandowski attendrait toujours du mouvement de la part du Bayern Munich en vue d’une éventuelle prolongation, son contrat expirant en juin 2023. Cependant, il ne serait pas encore question d’étendre l’engagement de l’attaquant polonais aux yeux de la direction bavaroise. De ce fait, Robert Lewandowski commencerait à s’agacer. Le joueur de 33 ans aimerait avoir un peu plus de reconnaissance après avoir passé huit années de sa carrière au Bayern Munich, au cours desquelles il a inscrit 337 buts en 365 rencontres. Le PSG pourrait donc en profiter pour avancer dans les négociations, d’autant que le club de la capitale pourrait bénéficier d’une grande aide dans le dossier.

Zahavi entretient de bonnes relations avec le PSG depuis le transfert de Neymar en 2017