Mercato - Real Madrid : Ça se bouscule en coulisses pour Eden Hazard !

Publié le 15 mars 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le Real Madrid, Eden Hazard pourrait faire ses valises et retrouver la Premier League dès la prochaine fenêtre de transferts. En grande difficulté au Santiago Bernabeu depuis sa signature, la star belge aurait toujours la cote en Angleterre. En effet, Arsenal, Chelsea et Newcastle pourraient se livrer une bataille colossale pour le recrutement d'Eden Hazard cet été.

Eblouissant sous les couleurs de Chelsea depuis son transfert en provenance du LOSC à l'été 2012, Eden Hazard a très vite tapé dans l'oeil du Real Madrid. Toutefois, les Blues ont fait le forcing pendant plusieurs saisons pour bloquer le départ de leur star belge. Mais à un an de la fin du contrat d'Eden Hazard, la direction de Chelsea a finalement craqué, préférant encaisser un très beau chèque plutôt que de voir son meilleur joueur partir librement et gratuitement. En effet, les Blues ont accepté une offre d'environ 115M€ formulée par le Real Madrid à l'été 2019. Et aujourd'hui, c'est l'écurie merengue qui peut s'en mordre les doigts, pas le club londonien.

Arsenal a approché le clan Eden Hazard

Depuis qu'il a posé ses valises au Real Madrid, Eden Hazard n'est pas du tout dans son assiette. En effet, l'attaquant de 31 ans n'arrive plus du tout à évoluer à son plus haut niveau depuis son arrivée au Santiago Bernabeu. Et ses blessures à répétition n'arrangent pas les choses. Alors qu'Eden Hazard ne donne pas du tout satisfaction et qu'il a perdu sa place de titulaire, la direction du Real Madrid aurait ouvert la porte à son départ et tenté à plusieurs reprises de s'en séparer, sans succès jusqu'à présent. Mais lors du prochain mercato estival, Florentino Pérez pourrait avoir davantage de réussites sur ce dossier, puisque plusieurs cadors de Premier League seraient prêts à tendre les bras à Eden Hazard.

Chelsea et Newcastle n'ont pas oublié Eden Hazard