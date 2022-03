Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va récupérer 70M€ !

Publié le 15 mars 2022 à 14h00 par La rédaction

Avec les départs qui s’annoncent cet été, le Real Madrid devrait récupérer au moins 70M€ de masse salariale. D’autres joueurs sont sur le départ mais leur situation serait plus compliquée.

L’été s’annonce très chaud à Madrid. Après avoir éliminé le PSG en Ligue des Champions, le Real Madrid est plus confiant que jamais pour attirer Kylian Mbappé. D’après nos informations exclusives, l’attaquant du PSG a déjà un accord avec les dirigeants du club madrilène. Mais le mercato ne tournera pas qu’autour des arrivés. Le Real doit aussi dégraisser et plusieurs éléments sont ciblés.

70M€ de masse salariale en plus