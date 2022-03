Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma... Tout a déjà été décidé !

Publié le 15 mars 2022 à 20h15 par A.C.

La concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas a rythmé toute la saison et au Paris Saint-Germain on semble enfin avoir fait un choix.

Avant chaque match, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue des Champions, c’est la première question que l’on se pose. Qui défendra les cages du Paris Saint-Germain ? Depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma lors du dernier mercato estival, Keylor Navas doit partager son temps de jeu et après avoir dû s’assoir sur le banc face au Real Madrid, il a retrouvé sa place lors de la dernière journée de championnat face aux Girondins de Bordeaux (3-0). Une alternance qui ne semble servir ni l’un ni l’autre et qui pourrait créer des tensions au sein du PSG, même si aucun départ ne semble d’actualité.

Navas doit s’assoir sur le banc... ou partir