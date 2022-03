Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Pochettino en rajoute une couche après le Real Madrid !

Publié le 13 mars 2022 à 18h45 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2022 à 18h46

Quatre jours après sa grosse bourde contre le Real Madrid, Gianluigi Donnarumma était sur le banc face à Bordeaux ce dimanche, laissant ainsi sa place à Keylor Navas. Un choix justifié par Mauricio Pochettino.

Titularisé lors de la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a retrouvé le banc ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux. Alors que l’erreur de l’international italien, qui a mis trop de temps à dégager le ballon sur le 1er but de Karim Benzema lors du match retour, semble avoir remis en cause sa place de numéro 1, Mauricio Pochettino revient sur sa décision d’aligner Keylor Navas, en profitant pour critiquer de nouveau l'arbitrage au Santiago Bernabéu.

« Ce sont les résultats qui décident du choix et pas une erreur »