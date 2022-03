Foot - PSG

PSG - Polémique : Pochettino pousse un nouveau coup de gueule !

Publié le 12 mars 2022 à 18h45 par A.M.

Trois jours après l'élimination du PSG contre le Real Madrid, Mauricio Pochettino n'a toujours pas digéré le fait que l'arbitre n'ait pas sifflé de faute sur Gianluigi Donnarumma.

Mercredi soir, le PSG s'est effondré face au Real Madrid après avoir pourtant maitrisé la première heure de jeu. L'élément déclencheur est évidemment l'égalisation de Karim Benzema. Une action qui a d'ailleurs créé une polémique puisque les Parisiens estiment que l'attaquant fait français fait faute sur Gianluigi Donnarumma qui a tardé à lâcher le ballon avant de subir le pressing de Karim Benzema. Et Mauricio Pochettino en rajoute une couche.

«Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas sifflé faute»