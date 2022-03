Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma reçoit un soutien colossal après le Real Madrid !

Publié le 11 mars 2022 à 22h45 par G.d.S.S.

Alors que Gianluigi Donnarumma a largement été pointé du doigt pour ses performances décevantes face au Real Madrid, Gianluigi Buffon assure la défense du jeune gardien italien du PSG.

Fautif sur le premier but encaissé par le PSG mercredi soir face au Real Madrid, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 3-1), Gianluigi Donnarumma a donc été à l’origine du naufrage collectif des Parisiens dans la dernière demi-heure de la rencontre et qui leur a coûté la qualification. Dès lors, les critiques n’ont cessé de pleuvoir contre le gardien italien du PSG, mais son compatriote Gianluigi Buffon, lui aussi passé par le club de la capitale entre 2018 et 2019, a assuré la défense de Donnarumma dans un entretien accordé au Corriere dello Sport.

« Gigio est l'un des trois meilleurs au monde »