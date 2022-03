Foot - PSG

PSG - Malaise : La sortie hallucinante du vestiaire après le Real Madrid !

Publié le 10 mars 2022 à 23h45 par D.M.

La défaite du PSG face au Real Madrid ce mercredi devrait laisser des traces et entraîner une refonte de l'organigramme afin de tenter de repartir sur de nouvelles bases. Mais au sein du vestiaire, le pessimisme se serait installé après les défaites du club en C1.

Ce n’est pas cette année que le PSG remportera la Ligue des champions. Près de cinq ans après l’épisode de la remontada à Barcelone, le club parisien a connu une nouvelle désillusion en Espagne. Le groupe de Mauricio Pochettino a été éliminé par le Real Madrid après avoir pourtant mené au score ce mercredi ( défaite 3-1). Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait de la Ligue des champions sa grande priorité depuis son arrivée dans la capitale, s’était pourtant donné les moyens de réussir en s’attachant les services de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore de Sergio Ramos. Mais à en croire un proche du PSG, le mal semble plus profond.

« La seule culture club désormais, c’est celle de la lose et de la peur »