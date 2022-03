Foot - PSG

PSG - Clash : L'énorme mise au point du clan Al-Khelaïfi sur son coup de sang à Madrid !

Publié le 10 mars 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Après l'élimination du PSG face au Real Madrid ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi aurait quitté son siège pour se diriger vers le vestiaire de l'arbitre. Dans un état second, le président parisien aurait, dans son chemin, menacé un employé du club espagnol. Son entourage est revenu sur cette scène.

Tout a basculé à la 61ème minute. Alors que le PSG menait au score et se dirigeait vers une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma perdait le ballon dans sa surface après un pressing musclé de Karim Benzema et offrait le but de l’égalisation au Real Madrid. La suite a été cruelle pour le PSG, absent après ce fait de jeu. L'attaquant français inscrivait deux nouveaux buts et éliminait, à lui tout seul, le club de la capitale (défaite 3-1). Présent en tribunes, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa colère après le coup de sifflet final, estimant que le premier but de Benzema aurait dû être refusé en raison d’une faute sur le portier italien. Selon Marca , le président du PSG était dans un état second et souhaitait se rendre dans le vestiaire de l’arbitre. Décrit comme incontrôlable, le responsable aurait même menacé un employé du Real Madrid, qui filmait la scène dans les entraves de Santiago Bernabeu. « Je vais te tuer » aurait lâché Nasser Al-Khelaïfi à cette personne. De son côté, RMC Sport ne confirme pas ces propos, mais évoque la colère du dirigeant qatari, et de Leonardo. Le Brésilien aurait demandé à cet homme d’effacer cette vidéo, avant de donner un coup de pied sur la porte du vestiaire de l’arbitre, tandis que le président parisien aurait cassé le drapeau d’un juge de touche. Dans son rapport, l’arbitre de la rencontre Danny Makkelie évoque cette scène. « Après le match, le président et directeur sportif du PSG ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté de pénétrer dans le vestiaire des arbitres. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau de l'un des participants, le brisant » rapporte Marca .

Le clan Al-Khelaïfi dément toute agression physique