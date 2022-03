Foot - PSG

PSG - Clash : Nouvelles révélations sur la colère d’Al-Khelaïfi et Leonardo !

Publié le 10 mars 2022 à 14h00 par A.C.

La presse espagnole a rapporté des évènements assez graves qui se seraient déroulés en marge de la défaite du PSG face au Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des Champions (3-1).

Qu'est qui s’est passé dans la tête de Nasser Al-Khelaïfi ? Ce jeudi, plusieurs médias espagnols évoquent un comportement étonnant de la part du président du Paris Saint-Germain, très remonté après la défaite face au Real Madrid. MARCA explique notamment qu’il se serait rué dans les vestiaires de l’arbitre du soir, pestant contre une faute non sifflée de Karim Benzema sur Gianluigi Donnarumma. Le ton serait monté et des coups, puis des insultes et même des menaces auraient découlé d’une échauffourée devant la porte de Danny Makkelie, avec un employé du Real Madrid qui aurait notamment repris les images sur son téléphone. Des images que l’UEFA se serait empressée de réclamer, afin de prendre une décision sur d’éventuelles sanctions.

Un Nasser Al-Khelaïfi dans « un état second »