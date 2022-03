Foot - PSG

PSG - Malaise : Retour sur le cauchemar de Donnarumma face au Real Madrid…

Publié le 10 mars 2022 à 16h30 par G.d.S.S.

Préféré à Keylor Navas pour le choc entre le Real Madrid et le PSG mercredi soir en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a été, de par son erreur sur l’égalisation de Karim Benzema, l’un des responsables de la débâcle parisienne. Et le gardien italien se retrouve dans la tourmente à plus d’un titre…

Depuis le recrutement de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, qui avait débarqué libre après la fin de son contrat avec le Milan AC l’été dernier, le PSG a décidé de mettre en place une alternance avec Keylor Navas. Il faut dire qu’entre les prestations XXL du gardien italien à l’Euro d’un côté, et le rendement irréprochable de l’international costaricien de l’autre, Mauricio Pochettino s’est retrouvé face à un dilemme de taille, et l’entraîneur du PSG avait donc choisi… de ne pas choisir. Aucune hiérarchie n’a été instaurée entre Donnarumma et Navas ces derniers mois, mais il a pourtant fallu trancher pour cette double confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Donnarumma a sombré au Bernabeu

Comme pour le match aller remporté par le PSG au Parc des Princes (1-0), c’est donc Gianluigi Donnarumma qui était titulaire mercredi soir à Santiago Bernabeu. Et après avoir sauvé la baraque en première période, le gardien italien a finalement craqué avec une énorme erreur de relance qui a coûté l’égalisation de Karim Benzema, et par la suite, l’effondrement du PSG. Un effondrement sportif donc pour l’ancien joueur du Milan AC, mais pas que, puisque la presse espagnole a également révélé dans la nuit de mercredi à jeudi que Donnarumma aurait eu un début d’altercation avec Neymar après la rencontre, l’attaquant brésilien du PSG lui reprochant son erreur sur le premier but du Real Madrid. Une soirée à oublier donc pour l’international italien, mais est-il le seul responsable de cette délicate situation ?

Une concurrence avec Navas qui va faire parler