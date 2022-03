Foot - PSG

PSG : Qui est responsable de l’échec face au Real Madrid ?

Publié le 10 mars 2022 à 8h45 par La rédaction mis à jour le 10 mars 2022 à 8h52

Alors que le PSG a finalement été sorti par le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, qui doit être considéré comme étant le principal responsable de ce nouveau fiasco européen ?

Nouvelle soirée cauchemardesque pour le PSG en Ligue des Champions ! Tombeur du Real Madrid au Parc des Princes en 8e de finale aller le 15 février dernier (1-0), le club francilien s’est finalement incliné mercredi soir au Santiago Bernabeu en se faisant sèchement éliminer par la Casa Blanca (3-1). Le PSG avait pourtant ouvert le score dans ce match, mais a fini par s’écrouler en encaissant trois buts coup sur coup en seconde période, et l’heure est déjà au bilan en ce début de mois de mars…

Qui doit être considéré comme le principal responsable ?

Qui, au sein du PSG, doit désormais être considéré comme étant le principal fautif de cette nouvelle bévue en Ligue des Champions ? Les regards doivent-ils plutôt être tournés vers Nasser Al-Khelaïfi pour sa gestion globale du club ? Vers Leonardo pour son recrutement du dernier mercato estival qui, même s’il était particulièrement prometteur sur le papier, s’avère au final très décevant ? Ou faut-il pencher pour les stars de l’effectif qui n’ont pas réussi à faire la différence mercredi soir (Lionel Messi, Neymar…) ? Pour Kylian Mbappé qui, malgré son but et toute son activité, a raté de grosses occasions devant Thibaut Courtois ? Faut-il tout remettre sur l'arbitrage qui a peut-être changé la physionomie du match ? Sur Gianluigi Donnarumma pour son erreur de relance sur l'égalisation du Real Madrid ?



Alors, selon vous, qui est responsable de l’élimination du PSG ?