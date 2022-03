Foot - PSG

PSG : Samir Nasri s’enflamme pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 mars 2022 à 9h32 par La rédaction mis à jour le 9 mars 2022 à 9h36

Alors que le PSG ira défier le Real Madrid ce mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, Samir Nasri ne tarit pas d’éloges au sujet de Kylian Mbappé.