Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar fait une annonce de taille avant le Real Madrid !

Publié le 8 mars 2022 à 19h10 par B.C.

Touché à la cheville le 28 novembre dernier face à l’ASSE, Neymar assure être à 100% à la veille d’affronter le Real Madrid.

Une fois encore, Neymar a vu sa saison se stopper nette en raison d’une blessure à la cheville. Le 28 novembre dernier face à l’ASSE, l’international auriverde a été victime d’une entorse à la cheville gauche plus importante que prévu, l’empêchant de fouler les pelouses plus de deux mois. Ainsi, Neymar a assisté au coup d’envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid depuis le banc de touche, avant de rentrer sur le terrain durant la seconde période, mais l’attaquant du PSG espère cette fois-ci démarrer le match retour au Bernabéu prévu ce mercredi.

« C’était une blessure très dure mais je suis prêt mentalement et physiquement »