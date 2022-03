Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino n’est pas rassuré pour Mbappé avant le Real Madrid !

Publié le 8 mars 2022 à 11h10 par A.C.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, avec un Kylian Mbappé diminué.

Il ne fallait plus que ça. Alors qu’il semblait pouvoir se reposer avec sa suspension face à l’OGC Nice en Ligue 1 (1-0), Kylian Mbappé arrive blessé au grand rendez-vous européen de ce 9 mars. Le Paris Saint-Germain a en effet annoncé que sa star a été touchée à la cheville lors de l’entrainement de lundi et certains s’imaginent déjà devoir faire à moins de lui ce mercredi, face au Real Madrid. La blessure ne semble pas très grave et Mbappé devrait vraisemblablement être présent dans le groupe qui s’envolera pour Madrid... mais à quel niveau sera-t-il vraiment ?

Pochettino dans le doute pour Mbappé