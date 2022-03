Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit encore un appel du pied !

Publié le 8 mars 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir déjà pris position ces dernières semaines sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, Marquinhos en a remis une couche en incitant son coéquipier à rester dans la capitale.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger, ou bien rejoindra-t-il le Real Madrid avec qui il dispose déjà d’un accord moral comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ? En attendant de connaître l’issue définitive de ce feuilleton qui fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois, Marquinhos s’est de nouveau prononcé sur le cas Mbappé au PSG.

« Il est très important pour nous »