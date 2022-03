Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos envoie un gros message à Kylian Mbappé !

Publié le 6 mars 2022 à 20h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à l'été 2022. Alors que le numéro 7 du PSG pourrait faire ses valises cet été, Marquinhos lui a envoyé un message très fort.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec la Maison-Blanche pour un transfert libre et gratuit. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, Marquinhos a évoqué sa situation ce dimanche soir et n'a pas manqué de lui envoyer un message fort.

«Il répond toujours présent, même avec les circonstances concernant la décision qu'il doit prendre»