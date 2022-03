Foot - Mercato - PSG

Mercato : Real Madrid, Manchester City… Le PSG déjà distancé dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 6 mars 2022 à 14h30 par La rédaction

Suivi de près par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland s’éloigne de Paris. La presse espagnole annonce un duel entre le Real Madrid et Manchester City pour s’attacher les services de l’attaquant de Dortmund.

Deux joueurs différents, deux championnats distincts, mais deux avenirs intimement liés : Kylian Mbappé et Erling Haaland vont faire parler d’eux cet été. Comme l’a annoncé en exclusivité Le 10 Sport, l’attaquant du PSG a un accord de principe avec le Real Madrid. D’après nos informations, Leonardo priorise la venue d’Erling Haaland pour succéder à Kylian Mbappé. Mais le PSG ne sera pas seul. Le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City suivent aussi le buteur du Borussia Dortmund. Malgré ses blessures à répétition cette saison, sa cote n’a pas baissé. A Barcelone, on travaille sur le dossier même si cela s’annonce plus difficile que les autres, notamment sur le plan financier. D’après les informations de Javi Miguel, journaliste pour AS , le club catalan aurait un « optimisme modéré » quant à la signature d’Erling Haaland au Barça. Joan Laporta a, ce samedi, démenti les informations concernant des possibles négociations avec l’international norvégien, ce qui n’empêcherait pas Barcelone de travailler sur ce feuilleton en coulisses. Mais à l’heure actuelle, le club culé ne semble pas être le mieux armé ni même le plus avancé pour s’attacher les services d’Haaland.

Un match à deux entre le Real Madrid et Manchester City ?