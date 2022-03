Foot - PSG

PSG - Malaise : Thierry Henry envoie un nouveau message très fort à Neymar !

Publié le 8 mars 2022 à 4h15 par A.M.

De nouveau interrogé sur Neymar, Thierry Henry tient à rappeler que le numéro 10 du PSG reste un joueur exceptionnel.

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a pris une dimension exceptionnelle et s'est imposé comme le patron du PSG. Toutefois, Thierry Henry tenait récemment à rappeler l'importance de Neymar : « Quand Neymar est sur le terrain, tu es obligé aussi de faire attention à ses appels quand il prend la balle, quand il décroche. Maintenant, on lui demande beaucoup mais c’est un être humain. Depuis un petit moment, on peut voir qu’il n’arrête pas de parler de son aspect mental ». Et l'ancien international français en a rajouté une couche.

«Quand on parle de Messi ou de Neymar, de joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension»