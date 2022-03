Foot - PSG

PSG : Marco Verratti annonce la couleur avant le Real Madrid !

Publié le 7 mars 2022 à 22h50 par A.D.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace au Santiago Bernabeu pour son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Avant ce grand rendez-vous, Marco Verratti a révélé les clés du match.