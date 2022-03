Foot - PSG

PSG - Malaise : La réponse tombe déjà pour Kylian Mbappé avant le Real Madrid !

Publié le 7 mars 2022 à 18h30 par B.C. mis à jour le 7 mars 2022 à 18h43

Touché au pied ce lundi à l’entraînement, Kylian Mbappé est incertain pour le choc contre le Real Madrid. Cependant, une première tendance se dégage quant à la présence de l’international français du PSG.

Plus que jamais, Kylian Mbappé est l’élément fort du PSG cette saison avec 24 buts et 17 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Le champion du monde tricolore enchaîne les prestations XXL et a d’ailleurs permis à son club de prendre un avantage sur le Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0) le 15 février dernier. Mais depuis quelques heures, le PSG retient son souffle. Touché au pied durant la séance collective de ce lundi, Kylian Mbappé est incertain pour la rencontre retour contre les Merengue ce mercredi, bien que le pire soit écarté pour lui.

Plus de peur que de mal pour Mbappé ?