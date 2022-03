Foot - PSG

Ligue des Champions : Benzema fait sombrer le PSG !

Publié le 9 mars 2022 à 22h54 par La rédaction

Alors que le PSG pensait avoir fait le plus dur face au Real Madrid, c’était sans compter sur un très grand Karim Benzema, qui a offert la victoire et la qualification à la Casa Blanca (3-1).

Se présentant au Bernabeu avec un but d’avance, le PSG avait réussi à accroitre son avance face au Real Madrid grâce encore une fois à Kylian Mbappé. Alors que les hommes de Mauricio Pochettino semblaient avoir le match en main, tout a basculé sur une erreur de Gianluigi Donnarumma. Profitant de ce cadeau, Karim Benzema a relancé les Merengue et tout s’est ensuite accéléré sous l’impulsion de KB9. L’international français a ensuite marqué deux buts coup sur coup pour s'offrir un triplé et offrir la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions au Real Madrid. Une terrible désillusion pour le PSG.