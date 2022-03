Foot - PSG

PSG/Real Madrid : Mbappé, Leonardo... Les dessous de la rencontre entre Pérez et Al-Khelaïfi !

Publié le 10 mars 2022 à 14h30 par A.C.

Alors que les relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se sont plutôt tendues ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez ont déjeuné ensemble ce mercredi, avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions.

Ils semblaient si proches. Après une dizaine d’années d’amitié, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez semblent désormais être des ennemis jurés. Il faut dire que le président du Paris Saint-Germain et celui du Real Madrid se mènent une guerre sur plusieurs fronts. L’un est celui de la Super League, don Pérez est l’un des artisans, tandis qu’Al-Khelaïfi semble de plus en plus être le bras droit d’Aleksander Čeferin et de l’UEFA, avec notamment un poste de président de l’ECA. Le dossier le plus explosif semble pourtant être celui lié à l’avenir de Kylian Mbappé ! En fin de contrat avec le PSG, l’attaquant semble se diriger inexorablement vers un départ au Real Madrid, avec un accord de principe qui existe déjà comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. De quoi irriter les dirigeants parisiens, qui ont essuyé refus sur refus de la part de Mbappé et qui l’été dernier ont refusé de offres supérieures à 180M€ provenant... du Real Madrid.

Un déjeuner beaucoup plus cordial à Madrid, qu’à Paris

Mercredi matin, à quelques heures du huitième de finale de Ligue des Champions, la presse espagnole semblait redouter le déjeuner protocolaire entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, au restaurant Zalacain de Madrid. En effet le précédent à Paris ne s’était pas très bien passé, avec RMC Sport qui a parlé d’une ambiance glaciale entre les camps présents ce jour-là. Cette fois, les choses semblent s’être plutôt bien passées. AS et MARCA parlent d’un déjeuner agréable, avec des échanges formels et informels entre le président du PSG et celui du Real Madrid. OK Diario va même plus loin en parlant d’une ambiance très chaleureuse, avec Al-Khelaïfi qui a souhaité désamorcer la tension de la dernière rencontre et un Leonardo qui a été vu en train de plaisanter avec José Angel Sanchez, directeur exécutif du club madrilène.

L’épisode des bouteilles de vin à 10€... et la blague sur Mbappé