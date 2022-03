Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé sort du silence après le Real Madrid !

Publié le 10 mars 2022 à 18h45 par T.M.

Kylian Mbappé s’est démené face au Real Madrid, mais cela n’a pas été suffisant pour qualifier le PSG. De quoi attrister le joyau parisien.

Buteur à l’aller et au retour, Kylian Mbappé a brillé face au Real Madrid. Toutefois, ces deux buts du champion du monde n’ont pas suffi face au triplé de Karim Benzema. Au Bernabeu, KB9 a porté les Merengue et le club de la capitale a connu une terrible désillusion. Une fois de plus, le PSG est tombé de très haut sur la scène européenne.

« Moment difficile »