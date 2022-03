Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema lâche une énorme annonce sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 10 mars 2022 à 16h15 par T.M.

Suite à la désillusion du PSG face au Real Madrid ce mercredi, l’avenir de Kylian Mbappé se retrouve plus que jamais au coeur des discussions. Karim Benzema s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet.

Buteur à l’aller et au retour, Kylian Mbappé n’aura donc pas pu empêcher l’élimination du PSG face au Real Madrid et un très grand Karim Benzema. Forcément, ce résultat ajoute de l’huile sur le feu concernant l’avenir du numéro 7 parisien. Cette désillusion européenne va-t-elle définitivement le convaincre de faire ses valises pour rejoindre la Casa Blanca ? En tout cas, à Madrid, on attend déjà l’arrivée de Mbappé. Lors de la rencontre, les supporters merengue lui ont clairement fait savoir et Karim Benzema en a rajouté une couche.

« J’aimerais qu’il joue avec moi à Madrid »