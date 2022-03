Foot - PSG

PSG - Polémique : Lionel Messi provoque une révolution totalement inattendue !

Publié le 11 mars 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Quelques mois après l'obtention du septième Ballon d'Or de Lionel Messi, le règlement du trophée individuel le plus prestigieux du monde évolue. Et pour cause, les critiques engendrées par la nouvelle récompense obtenue par La Pulga ont poussé France Football à prendre des décisions radicales.

En fin d'année dernière, Lionel Messi a décroché son septième Ballon d'Or, améliorant encore son propre record et prenant ses distances avec son grand rival, Cristiano Ronaldo, lauréat à cinq reprises. Cependant, ce vote n'a pas manqué de faire débat. Et pour cause, s'il a remporté la Copa America, le nouveau joueur du PSG n'avait guère brillé en club, comme en témoigne son élimination en huitième de finale de la Ligue des champions avec le FC Barcelone. Plusieurs critiques ont notamment pointé du doigt le fait que les votants aient été influencés par l'émotion suscitée par le premier titre majeur arraché par Lionel Messi avec l'Argentine et s'agacent du fait que le numéro 30 du PSG semble s'être accaparé le trophée. Robert Lewandowski, Karim Benzema ou encore Jorginho, ses trois principaux concurrents, ont reçu de nombreux soutiens, à l'image de Carlo Ancelotti qui ne cachait pas sa déception. « Si Leo Messi est le meilleur ? Je suis en plein conflit d'intérêt, parce que je suis au Real Madrid. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui est à l'extérieur. J'aurais choisi d'abord (Karim) Benzema, ensuite Vinicius (Jr), troisième (Thibaut) Courtois, quatrième Casemiro, cinquième (Toni) Kroos, sixième (Eduardo) Camavinga... Messi... qu'il soit le meilleur est une opinion personnelle. J'ai dit : "Karim" », assurait l'entraîneur du Real Madrid. « Lewandowski aurait tout autant mérité le Ballon d'Or que son trophée de meilleur buteur, parce qu'il est absolument performant au plus haut niveau depuis des années. (…) Même sans le Ballon d'Or, Lewy est depuis longtemps arrivé sur l'Olympe des grands du football. Il sera encore un candidat (au Ballon d'Or) dans les années à venir », expliquait de son côté Oliver Kahn, le président du directoire du Bayern Munich.

Après la polémique Messi, révolution au Ballon d'Or !