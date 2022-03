Foot - PSG

PSG : Le témoignage lourd de sens de Pochettino sur Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il est sans contestation possible indéboulonnable dans le onze de départ du PSG, Kylian Mbappé serait également très impliqué dans les séances d’entraînement du Paris Saint-Germain selon Mauricio Pochettino qui évoque même un rêve de l’avoir sous sa houlette.

Une nouvelle fois buteur au Santiago Bernabeu mercredi soir lors de la défaite concédée par le PSG face au Real Madrid qui a scellé le destin du Paris Saint-Germain dans cette édition de la Ligue des champions, Kylian Mbappé ne cesse de se montrer indispensable cette saison au sein du club de la capitale. Et ce, alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain et qu’il semble être amené à rejoindre le Real Madrid à la prochaine intersaison. Entraîneur du PSG depuis l’hiver 2021, Mauricio Pochettino est non seulement bluffé par l’apport régulier de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG, mais aussi par son investissement en coulisse comme il l’a fait savoir le coach argentin en amont de ladite rencontre opposant le Real Madrid et le PSG.

Pochettino évoque le rêve qu’est d’entraîner Kylian Mbappé