Real Madrid - Malaise : Messi, Benzema... Le coup de gueule d'Ancelotti pour le Ballon d'Or !

Publié le 30 novembre 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Ce lundi soir, Leo Messi a remporté son septième Ballon d'Or. Alors que ce nouveau sacre de La Pulga a été beaucoup discuté, Carlo Ancelotti a donné son avis sur la question. Et comme il l'a confié lui-même, le coach du Real Madrid aurait voté pour Karim Benzema.

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or organisée ce lundi soir, Lionel Messi a été auréolé pour la septième fois de sa carrière, un record. Grâce à ses 613 points, le numéro 30 du PSG a devancé Robert Lewandowski (580), Jorginho (460), Karim Benzema (239) et N'Golo Kanté (186). Et alors que cet énième sacre fait beaucoup parler, Carlo Ancelotti a été incité à prendre position sur le sujet. Présent en conférence de presse ce mardi avant la réception de l'Athletic Bilbao ce mercredi soir, le coach du Real Madrid n'a pas souhaité valider le Ballon d'Or de Lionel Messi et a préféré donner un top 5 avec ses protégés et Karim Benzema en tête de podium.

«Si Leo Messi est le meilleur ? J'aurais choisi d'abord Benzema»

« Si Leo Messi est le meilleur ? Je suis en plein conflit d'intérêt, parce que je suis au Real Madrid. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui est à l'extérieur. J'aurais choisi d'abord (Karim) Benzema, ensuite Vinicius (Jr), troisième (Thibaut) Courtois, quatrième Casemiro, cinquième (Toni) Kroos, sixième (Eduardo) Camavinga... Messi... qu'il soit le meilleur est une opinion personnelle. J'ai dit : "Karim" » , a confié Carlo Ancelotti ce mardi, avant d'en rajouter une couche et d'insister sur le fait que Karim Benzema mérite amplement de remporter le Ballon d'Or.

«Benzema sera motivé pour être premier l'année prochaine»