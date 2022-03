Foot - PSG

PSG - Clash : Une bagarre avec Donnarumma ? La réponse de Neymar !

Publié le 10 mars 2022 à 16h45 par T.M.

Suite à la débâcle du PSG face au Real Madrid, il a été annoncé en Espagne que Neymar et Gianluigi Donnarumma en seraient venus aux mains. Face à cette information, le Brésilien a souhaité mettre les choses au point.

Nouvelle désillusion pour le PSG en Ligue des Champions ! Face au Real Madrid, les hommes de Mauricio Pochettino étaient bien partis pour se qualifier pour les quarts de finale, mais tout a basculé en seulement quelques minutes à cause notamment d’une erreur de Gianluigi Donnarumma. Un terrible échec qui aurait été à l’origine de certaines tensions dans le vestiaire du PSG. Ainsi, comme il a été révélé en Espagne, Donnarumma en serait même venu aux mains avec Neymar après le coup de sifflet final.

« Un mensonge »