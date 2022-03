Foot - PSG

PSG : Le Real Madrid avait tout prévu pour son succès face au PSG…

Publié le 11 mars 2022 à 16h30 par Th.B.

Mercredi soir, le Real Madrid a pris le meilleur sur le PSG grâce à une seconde période totalement folle au cours de laquelle le serial buteur Karim Benzema a inscrit un triplé (3-1). Cependant, et bien que le club merengue ait été mené au score, David Alaba a révélé qu’aucun joueur madrilène n’a douté et ce, dès le coup de sifflet final du 1/8ème de finale aller au Parc des princes.

Tout s’était bien goupillé pour qu’à l’instar de l’édition 2021, moment où le PSG avait pris un bel avantage sur le FC Barcelone lors de la manche aller des 1/8èmes de finale (4-0), le Paris Saint-Germain se qualifie une nouvelle fois pour le tour suivant. En effet, au Parc des princes le 15 février dernier, le PSG s’était imposé 1 but à 0 sur sa pelouse face Real Madrid. Cependant, l’histoire ne s’est pas répétée comme face au FC Barcelone, contre qui les hommes de Mauricio Pochettino avaient décroché le match nul et donc la qualification pour les 1/4 de finale. Au Santiago Bernabeu, à l’instar du 1/8ème de finale de la saison 2017/2018, le PSG s’est incliné sur le score de 3 buts à 1 et ce, en raison d’une erreur de Gianluigi Donnarumma qui a engendré le premier but de Karim Benzema et plongé le PSG dans un énorme doute avant que le numéro 9 du Real Madrid marque à deux nouvelles reprises pour sceller le sort du PSG et surtout la qualification du Real Madrid au terme d’un match fou. Depuis cet échec de mercredi soir, les polémiques vont bon train quant à la potentielle faute non sifflée sur Donnarumma qui a conduit au premier but du Real Madrid ou encore sur les écarts de conduite du directeur sportif Leonardo et du président Nasser Al-Khelaïfi auprès du corps arbitral après le coup de sifflet final. Et bien que Karim Benzema ait reconnu au micro de RMC Sport que le PSG aurait pu obtenir un meilleur résultat sur la double confrontation, David Alaba s’est montré bien plus clair concernant la qualification du Real Madrid.

Après Benzema, Alaba décortique les différentes raisons du succès du Real Madrid