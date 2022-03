Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid se confirme pour Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 14h45 par Th.B.

Bien que le PSG ne perdrait pas espoir de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne tremblerait pas quant à ses chances de l’attirer gratuitement et ce, pour trois raisons précises.

Doublement décisif lors de la phase aller et retour du 1/8ème de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-0) et (1-3), Kylian Mbappé sortira par la grande porte si jamais l’attaquant du PSG prenait la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Et pour poursuivre sa déjà prolifique et riche carrière, Mbappé serait susceptible de rejoindre le bourreau du club parisien de cette édition de Ligue des champions, à savoir le Real Madrid. Le10sport.com vous révélait en janvier dernier qu’un engagement moral avait été pris par le clan Mbappé envers le Real Madrid. Et que ce soit le président Florentino Pérez ou l’ensemble du directoire merengue, on serait optimiste quant à l’éventuelle signature du numéro 7 du PSG au Real Madrid.

La confiance règne à Madrid pour Mbappé !