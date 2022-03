Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait engendrer une révolution en interne !

Publié le 11 mars 2022 à 9h15 par A.M.

En fin de contrat l'été prochain, Kylian Mbappé pourrait bien rejoindre le Real Madrid, ce qui serait une terrible déconvenue pour le PSG. Et cela aurait donc des répercussions en interne.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid ce qui le rapproche d'un départ et l'élimination face au club merengue en huitième de finale de la Ligue des champions n'arrange rien, bien au contraire. Cela renforce probablement la conviction de l'attaquant français de quitter le PSG à l'issue de la saison et donc de son contrat, mais cela conforte également Doha de la nécessité de le conserver. Plus que jamais, le Qatar fera tout pour le conserver.

Le départ de Mbappé ne restera pas sans conséquence