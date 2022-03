Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Al-Khelaïfi… De qui faut-il se séparer en priorité après le Real Madrid ?

Publié le 11 mars 2022 à 8h00 par La rédaction

Après le fiasco face au Real Madrid, un grand ménage pourrait être opéré au PSG. De qui faudrait-il alors se séparer ?

Ce n’est pas encore cette année que le PSG remportera la Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale s’est arrêté dès les huitièmes de finale après une terrible désillusion face au Real Madrid. Pourtant, après le recrutement opéré lors du dernier mercato estival, le PSG était annoncé parmi les principaux favoris. Le trio Neymar-Mbappé-Messi n’aura finalement pas suffi à aller chercher ce trophée tant désiré par le Qatar. Et après ce fiasco contre le Real Madrid, l’heure va être au bilan dans la capitale française et certaines têtes devraient tomber.

Des changements à tous les étages ?

Cet été, cela risque d’être animé au PSG. Et à tous les étages il pourrait y avoir du changement. Présent depuis 2011 au poste de président, Nasser Al-Khelaïfi pourrait ne pas être épargné, lui qui est dans le viseur de la justice et au coeur de la polémique suite à son comportement après la rencontre face au Real Madrid. Directeur sportif, Leonardo fait lui aussi de moins en moins l’unanimité tandis que Mauricio Pochettino voit les critiques continuer de s’abattre sur lui. Pour ce qui est des joueurs du PSG, les stars sont pointées du doigt, surtout Neymar et Lionel Messi, clairement pas à la hauteur depuis le début de la saison.



Alors, qui faut-il faire partir en priorité ?