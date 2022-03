Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est définitivement fixé pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 19h15 par D.M.

La défaite face au Real Madrid aurait anéanti les dernières chances du PSG dans le dossier Kylian Mbappé. Sauf énorme coup de tonnerre, le joueur rejoindra le club espagnol durant l'intersaison.

La défaite du PSG face au Real Madrid est un terrible signal envoyé à Kylian Mbappé. Lié au club parisien jusqu’en juin prochain, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat et s’interroge un peu plus sur le projet de l’équipe. D’autant que cette contreperformance a été causée, très certainement, par sa prochaine équipe. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid et se dirige vers un départ à la fin de la saison. Ce vendredi, la presse espagnole confirme la tendance.

Pour Mbappé, c'est terminé