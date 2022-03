Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo avec N’Golo Kanté ?

Publié le 11 mars 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que le nom de N’Golo Kanté revient encore une fois du côté du PSG, Leonardo pourrait bien avoir une chance pour le joueur de Chelsea. Explications.

Plus que jamais, après le fiasco face au Real Madrid, le PSG pourrait connaitre une grosse révolution cet été. Cela devrait donc changer au sein de l’effectif parisien et plusieurs noms sont déjà évoqués pour débarquer au Parc des Princes. Le milieu de terrain apparait d’ailleurs comme le gros chantier de l’été. Et alors que l’arrivée de Paul Pogba est annoncée au PSG, un intérêt pour N’Golo Kanté est également évoqué. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Chelsea, l’international français plait depuis un certain temps maintenant aux Parisiens.

Une prolongation impossible ?

Toutefois, Chelsea n’a pas forcément l’intention de lâcher comme ça N’Golo Kanté. Ainsi, dernièrement, il a été question d’une prolongation pour le joueur de Thomas Tuchel. Mais les choses sont en train de basculer chez les Blues. En effet, avec le contexte actuel entre la Russie et l’Ukraine, Roman Abramovitch a été sanctionné par le gouvernement britannique. Par conséquent, en l’état actuel, Chelsea ne pourrait prolonger aucun joueur. Une aubaine alors pour accueillir Kanté ?