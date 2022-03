Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour le retour de Messi à Barcelone !

Publié le 11 mars 2022 à 4h30 par T.M.

Si à Barcelone on rêve d’un retour de Lionel Messi, la flamme pourrait finalement ne pas se raviver.

L’été dernier, à contrecoeur, le FC Barcelone avait dû se résoudre à laisser partir Lionel Messi. Bien que l’Argentin était d’accord avec Joan Laporta pour prolonger, cela n’a pas pu se faire pour des raisons économiques. Se retrouvant libre, Messi s’est alors engagé avec le PSG jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option. Mais alors que l’aventure parisienne est loin d’être la meilleure pour La Pulga, son avenir est déjà au centre des débats. De quoi envisager un possible retour du côté de Barcelone ?

La MLS plutôt que Barcelone ?

Forcément, en Catalogne, on attend qu’une seule chose : revoir Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone. Toutefois, selon les informations de Toni Juanmarti, ce scénario semblerait peu probable. Comme expliqué par le journaliste, il y aurait en effet plus de chances pour voir Messi filer en MLS en 2023 ou bien continuer une année de plus avec le PSG que de le voir retourner au Barça.