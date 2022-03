Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce message fort sur ces deux coups hivernaux de Dupraz !

Publié le 11 mars 2022 à 5h15 par T.M.

Cet hiver, l’ASSE est allée chercher Paul Bernardoni et Sada Thioub à Angers. Des départs évoqués par le président du SCO, Saïd Chabane.

Lancée dans une mission commando pour se maintenir en Ligue 1, l’ASSE a profité du dernier mercato hivernal pour considérablement se renforcer. Pascal Dupraz a ainsi vu plusieurs recrues débarquer dans le Forez. Et comme le10sport.com vous l’avait révélé, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été prêtés, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Alors que ces deux joueurs font désormais le bonheur de l’ASSE, le SCO d’Angers est revenu sur cette décision d’envoyer Bernardoni et Thioub chez les Verts.

« Vous voulez avoir des gamins heureux ou malheureux ? »